Matthew Perry will ab sofort keine Dating-Apps mehr nutzen!

Matthew Perry (53) ist aktuell solo und macht sich einige Gedanken über seine nächste Beziehung! Der US-Schauspieler hat in den 90er-Jahren seinen großen Durchbruch mit seiner Rolle als Chandler Bing in der erfolgreichen Sitcom Friends geschafft. Erst letztes Jahr im Mai feierten die Stars der Serie eine große Reunion. Kurz darauf gab Matthew sein Liebes-Aus mit seiner damaligen Verlobten Molly Hurwitz bekannt. Nun äußerte er sich zu seinem aktuellen Liebesleben. Was jedoch für Matthew Perry klar ist, er lässt ab jetzt die Finger von Dating-Apps!

Matthew wurde kurz vor seiner Trennung beschuldigt, sich auf der Dating-App Raya herumgetrieben zu haben. Daraufhin hat er selbst seine Verlobung aufgelöst. Im Interview mit Andy Cohen (54) bei Radio Andy verriet der Schauspieler nun, dass er aktuell Single sei und auch nie wieder vorhabe, über Dating-Portale eine zukünftige Partnerin kennenzulernen. Er habe auf so was einfach keine Lust mehr. "So lernt man keine Leute kennen, das glaube ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie man Leute kennenlernt, aber das ist nicht der richtige Weg", erklärte er.

Aufgrund seines exzessivem Alkohol- und Drogenkonsums in der Vergangenheit äußerte er sich auch zu seinen Vorstellungen für seine nächste Beziehung. "Ich möchte nicht mit einer Person zusammen sein, die so viel trinkt, dass man sie nicht mehr erkennt", betonte Matthew. Erst im Oktober erklärte er gegenüber The New York Times, dass er nun seit 18 Monaten trocken sei.

Getty Images; Instagram / mattyperry4 Matthew Perry und Molly Hurwitz

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry bei den Primetime Emmy Awards, 2012

