Nimmt Cheyenne Ochsenknecht Erziehungstipps ihrer Mutter an?

Cheyenne Ochsenknecht (22) scheint ihren ganz eigenen Kopf in Sachen Kindererziehung zu haben. Im März 2021 wurden die Diese Ochsenknechts-Schönheit und ihr Mann Nino zum ersten Mal Eltern. Seitdem gibt die Influencerin im Netz regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag. Vor wenigen Tagen berichtete sie beispielsweise, Mavie (1) habe sich eine Platzwunde zugezogen. Nun verriet Cheyenne außerdem, dass sie sich die Erziehungstipps ihrer Mutter Natascha (58) nicht immer zu Herzen nimmt.

Im Interview mit Bild sprach sie nun nicht nur über die Beziehung zu ihrer Mutter, sondern verriet ebenfalls, dass sie die gut gemeinten Ratschläge der Designerin manchmal nicht befolge. "Ich komme gar nicht so stark nach meiner Mama", begann Cheyenne zu berichten. Sie fuhr fort, dass Natascha besonders in Sachen Erziehung deutlich strenger sei als sie. "Sie gibt mir hier und da immer mal Tipps bei Mavie, aber die nehme ich nicht an", stellte die 22-Jährige klar.

Schon im vergangenen Juli hatte die ehemalige Let's Dance-Kandidatin offen über ihren Erziehungsstil gesprochen. Damals verriet sie, dass sie sich selbst nicht als strenge Mama sehe. Dennoch käme es auch immer ein wenig auf die Situation an: Während sie in einigen Momenten recht autoritär mit der Einjährigen umgehe, sehe sie andere Dinge hingegen eher locker.

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha und Cheyenne Ochsenknecht

Anzeige

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Anzeige

Getty Images Cheyenne und Natascha Ochsenknecht im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de