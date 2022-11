"The Masked Singer"- Finale: Dieser Star ist der Werwolf!

Spannung beim großen The Masked Singer-Finale! Heute Abend fielen die letzten vier Masken. Der Werwolf galt als erste Verkleidung in der Geschichte der Rateshow, welche als böse und teuflisch beschrieben wurde. In den vergangenen Sendungen rockte das gruselige Fabelwesen unter anderem mit Hits "In My Blood" oder "Born To Be Wild" die Bühne. Jetzt musste der Werwolf seine Identität enthüllen. Als Zweitplatzierter hinter dem Maulwurf ließ er die Maske fallen und darunter steckte niemand Geringeres als Bürger Lars Dietrich (49)!

Das sagenhafte Wesen musste jetzt seine Maske abnehmen und darunter versteckte sich der Moderator Bürger Lars Dietrich! Im Finale performte das TV-Gesicht unter anderem den Hit "Numb" von Linkin Park und "Hard Rock Hallelujah" von Lordi. Damit begeisterte er nicht nur das Rateteam um Ruth Moschner (46), sondern auch die Zuschauer im Studio und vor den Bildschirmen!

Der Werwolf hatte im Vorfeld des Finales am meisten für Verwirrung gesorgt. Eigentlich waren sich viele Fans einig gewesen, dass Sänger Rea Garvey (49) in dem gruseligen Kostüm stecken muss. Doch nachdem der "Supergirl"-Sänger im Halbfinale selber im Rateteam gesessen hatte, herrschte Ratlosigkeit. Zuletzt wurde vermutet, dass der Rockmusiker Martin Kesici (49) unter dem Wolfskopf steckt. Aber auch der Rammstein-Sänger Till Lindemann (59) wurde spekuliert.

Getty Images Bürger Lars Dietrich im Februar 2019

ProSieben / Willi Weber Der Werwolf bei "Masked Singer" 2022

ProSieben/Willi Weber Der Werwolf, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

