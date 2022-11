Will Gigi Hadid Leonardo DiCaprio Tochter Khai vorstellen?

Werden Gigi Hadid (27) und Leonardo DiCaprio (47) etwa bald den nächsten Schritt wagen? Zwischen den beiden soll es erst vor wenigen Wochen gefunkt haben. Eine Beziehung der beiden ist jedoch nicht bestätigt. Das Model trennte sich vergangenes Jahr von ihrem Ex-Freund Zayn Malik (29). 2020 wurden die zwei Eltern ihrer Tochter Khai. Nun klärte eine Quelle auf, ob Gigi vorhat, Khai ihrem Leo vorzustellen.

Gegenüber Hollywood Life behauptete ein Insider, dass Gigi noch nicht bereit wäre, Khai ihrem Neuen vorzustellen. "Gigi ist noch dabei, Leo kennenzulernen. Es ist nichts, was sie zu diesem Zeitpunkt in Betracht zieht. Tatsächlich ist es nicht einmal auf ihrem Radar", hieß es. Die Quelle sagte, dass Gigi sich zurzeit sehr auf ihre Karriere und vor allem auf die Mutterschaft konzentriere. "Sie ist extrem beschützend gegenüber Khai. Das Muttersein hat Gigis Sichtweise in Bezug auf Dating völlig verändert", berichtete der Informant.

Trotz der Liebelei der zwei Hollywoodstars soll sich das Model noch gut mit ihrem Ex verstehen. Eine Quelle sagte bereits, dass das Co-Parenting von Gigi und Zayn gut funktioniere. Aufgrund dessen soll das Model noch warten wollen, Khai dem "Titanic"-Darstelller vorzustellen.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Tochter Khai, Frühling 2021

Instagram / yolanda.hadid Zayn Malik und Gigi Hadid

