Britney entschuldigt sich bei "Zoey 101"-Star Alexa Nikolas

Britney Spears (40) gesteht sich offen ihre Fehler ein. Alexa Nikolas (30) war damals an Jamie Lynn Spears' (31) Seite in "Zoey 101" zu sehen. Die Zeit als Teenie-Star sei für sie aber traumatisch gewesen. In einem Podcast sprach sie nun erneut über diese Erfahrung. Dabei erzählte Alexa, dass Britney einmal mit am Set gewesen war und sie dort sogar angeschrien hatte. Danach habe sich die Sängerin entschuldigt. Jetzt richtete Britney sogar eine weitere Entschuldigung an Alexa.

In einem Twitter-Beitrag nannte die 40-Jährige zwar nicht Alexas Namen, doch die Zeilen richten sich eindeutig an sie. "Ich weiß, es ist 15 Jahre her, was du erzählst, aber glaube mir – ich weiß, dass es immer noch wichtig ist." Daraufhin erklärte Britney, wie die Situation aus ihrer Sicht ablief. Ihre Schweser Jamie Lynn habe ihr damals weinend erzählt, dass sie am Set schikaniert worden sei. "Also entschuldige ich mich für meine Ignoranz, dass ich dich angeschrien habe, als ich offensichtlich keine Ahnung hatte, was wirklich vor sich ging", betonte die Musikerin. Ihr sei damals nicht bewusst gewesen, wie gut ihre Familie die Schauspielerei beherrsche.

Dass Alexa – ähnlich wie auch Britney selbst – traumatische Erfahrungen in dem Business gemacht hat, bewegt die Musikerin. "Die Art und Weise, wie du gesprochen hast, hat mir Kraft und Inspiration gegeben. Aber ich schreibe dir heute diese Nachricht, weil es mir leidtut, deine Gefühle jemals verletzt zu haben!", schrieb die "Toxic"-Interpretin und riet der 30-Jährigen, die Zeit bei Nickelodeon hinter sich zu lassen.

Anzeige

Getty Images Der "Zoey 101"-Cast 2005

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / matchthesource Alexa Nikolas, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de