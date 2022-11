Deswegen gab Matthew Perry seine Liebe zu Jen Aniston auf

Matthew Perry (53) wusste ganz genau, was los war! Der Schauspieler erregt gerade mit seiner ganz frisch erschienenen Biografie jede Menge Aufmerksamkeit. Am meisten Wirbel verursachten dabei die offenen Plaudereien über seine früheren Beziehungen, unter anderem mit Hollywoodstar Julia Roberts (55). Am Set von Friends verknallte er sich auch in seine Kollegin Jennifer Aniston (53) – zumindest bis Matthew von ihrer Schwärmerei für David Schwimmer (56) erfuhr.

In einem Interview in der "The Jess Cagle Show" fragte die Moderatorin Matthew geradeheraus, ob er vor Wut geschäumt hat, als er erfuhr, dass Jen und David offenbar Gefühle füreinander haben. "Ich wusste es. Ja, ich wusste genau, was los war. Und irgendwann hat sich meine Verliebtheit aufgelöst", erwiderte er gelassen. Doch das Wissen, dass er wohl nie eine Beziehung mit ihr führen kann, schien ihn ziemlich zu belasteten. Also zwang er sich, von der Vorstellung loszukommen: "Irgendwann habe ich mit einfach gesagt: 'Okay, es reicht.'"

Dennoch verbindet Matthew mit Jennifer bis heute eine besondere Beziehung. In einer schweren Phase seines Lebens hatte der "17 Again"-Darsteller Probleme mit einer Drogen- und Schmerzmittelabhängigkeit. In dieser Zeit habe ihm vor allem Jennifer beigestanden und immer ein offenes Ohr für ihren Freund gehabt. Dafür sei Matthew ihr bis heute dankbar.

ActionPress Jennifer Aniston und David Schwimmer, 1999

Instagram / hbomaxpop Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

