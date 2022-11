"Hochzeit auf den ersten Blick"-Olli zu schüchtern für Ladys

Ist Oliver etwa gar nicht so ein Draufgänger, wie er scheint? Der Restaurantmanager heiratete im Rahmen des Sozialexperiments Hochzeit auf den ersten Blick die ihm bis dahin fremde Michaela. Die beiden wirkten direkt sehr vertraut miteinander und küssten sich. Zu Beginn der Flittertage checkte er dann auch gleich die Unterwäsche seiner Gattin ab und machte Andeutungen auf Sex. Dabei ist Oliver sonst eigentlich eher schüchtern!

Gegenüber Promiflash verriet der 43-Jährige: "Ich hatte in der Vergangenheit Probleme, Frauen kennenzulernen, da ich sehr schüchtern und zurückhaltend bin und auch Probleme hatte, mich zu öffnen." Er könne die Schüchternheit erst ablegen, wenn er jemandem zu hundert Prozent vertraue. Als Grund dafür sieht der Bayer schlechte Erfahrungen, die er früher machen musste. "Zudem hatte ich den Eindruck, dass die meisten Frauen es nicht ernst nehmen, da ich schon mehrmals betrogen wurde."

Mit seiner Ehefrau Michaela scheint Oliver nun aber auf dem besten Weg in Richtung Liebesglück zu sein. Er schwärmte von ihr bereits in den höchsten Tönen: "Michaela hat mich von der ersten Sekunde an zu 100 Prozent umgehauen, auch wenn es nicht so ausgeschaut hat. Aber sie ist einfach brutal, wow – ihr Lächeln, ihre Augen, ihre Ausstrahlung, einfach alles."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Oliver und Michaela bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Michaela und Oliver

Sat.1 Oliver, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

