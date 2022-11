Jetzt äußert sich Aaron Carters Verlobte über seinen Tod

Melanie Martin wendet sich an die Öffentlichkeit! Sie hat mit Aaron Carter (✝34) eine On-off-Beziehung geführt. Gestern endete das Leben des Musikers tragisch: Er wurde in seinem Haus in Lancaster tot aufgefunden. Das nimmt die Mutter seines Sohnes Prince sehr mit. Mit rührenden Aufnahmen nahm sie bereits im Netz von ihrem Verlobten Abschied. Jetzt äußerte sie sich zum ersten Mal persönlich zum Tod ihres Partners!

Gegenüber TMZ offenbarte Melanie: "Ich liebe Aaron von ganzem Herzen und es wird eine Reise sein, einen Sohn ohne Vater aufzuziehen." Sie bittet die Öffentlichkeit darum, ihr und ihrer Familie privaten Raum zum Trauern zu geben. "Wir sind immer noch dabei, diese unglückliche Realität zu realisieren", fährt sie fort. Gedanken und Gebete seien ihr aber willkommen.

Melanie wurde am selben Tag von Paparazzi abgelichtet, als sie vor dem Anwesen von Aaron aufgelöst erschien. In Begleitung einer Frau und eines Mannes ließ sie ihren Tränen freien Lauf. Die beiden schienen der jungen Mutter eine große Stütze zu sein. Tröstend standen sie Melanie zur Seite.

Anzeige

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im Februar 2020

Anzeige

MEGA Melanie Martin im November 2022 in Lancaster

Anzeige

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de