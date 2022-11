John Legend: Tod der Mutter Grund für Kanye Wests Verhalten

Was ist nur mit Kanye West (45) los? Der Rapper machte in den vergangenen Wochen immer wieder antisemitische und rassistische Äußerungen im Netz. Außerdem behaupteten ehemalige Mitarbeiter des Musikers, dass Verschwörungstheorien über Juden erwähnt oder Hitler gelobt hatte. Seitdem distanzieren sich viele seine Freunde und Partner von ihm. Auch sein ehemaliger Kumpel John Legend (43) macht sich nun Sorgen um den "Heartless"-Interpreten.

Im Podcast des New York Magazine On with Kara Swisher erinnerte sich John an den Kanye, den er einst kannte. "Ich sehe ihn anders als früher. Damals habe ich keine Anzeichen für diese Art von schädlichem Verhalten gesehen, aber ich denke, [...] der Tod seiner Mutter hatte wahrscheinlich etwas damit zu tun", überlegte er. John wolle nicht den "Sesselpsychologen spielen", aber Kanye habe sich verändert. "Viele von uns, die ihn über die Jahre kennengelernt haben, sind wirklich besorgt darüber."

Steht der Sänger noch in Kontakt mit seinem ehemaligen Freund? "Nun, ich kenne Leute in seinem Leben, die das tun, aber wir haben den Kontakt verloren", erklärte er. "Wir sind schon seit einer Weile nicht mehr befreundet, also unternehme ich persönlich nichts, aber ich kenne Leute, die es tun, und viele Leute sind besorgt um ihn."

Getty Images Kanye West und John Legend, Februar 2005

Getty Images John Legend, Sänger

