Krass! So lange hängt Pietro Lombardi jeden Tag am Handy

Pietro Lombardi (30) überrascht mit seiner Bildschirmzeit am Handy! Ursprünglich ist der Sänger durch DSDS sehr erfolgreich geworden und steht seit mittlerweile elf Jahren in der Öffentlichkeit. Inzwischen hat er sich auch auf Instagram eine Reichweite von über zwei Millionen Followern aufgebaut. Das wirkt sich natürlich auf seine Handynutzung aus: Er verbringt nahezu die Hälfte des Tages an seinem Smartphone!

Als der 30-Jährige in der RTL+ Dokumentation "Pietro Lombardi - Familie Glaube Liebe" nach seiner Bildschirmzeit gefragt wurde, musste er für einen kurzen Schock-Moment innehalten. Dann zeigte er das Handy in die Kamera: Elf Stunden und 26 Minuten zeigte es an. "Ich bin jeden Tag aktiv", erwähnte der Juror und erklärte: "Ich will das zurückgeben. Ich bin doch aus einem Grund hier, weil die Fans mich hierhin gebracht haben. Dass ich so leben kann, wie ich heute lebe." Aus diesem Grund nimmt er seine Follower gerne in sein Privatleben mit.

Aber was postet Pietro eigentlich auf Social Media? Die neusten Ereignisse, die er zuletzt aus seinem Alltag teilte, sind die Schwangerschaft und die Verlobung mit seiner Freundin Laura Maria (26) oder die Reise nach Thailand für seine neue Doku-Serie. Wer Pietro im Netz folgt, ist aber auch über seine musikalische Entwicklung bestens informiert.

Getty Images Pietro Lombardi, Late-Night-Shopping Designer Outlet Soltau 2018

Getty Images Pietro Lombardi, ehemaliger DSDS-Gewinner

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

