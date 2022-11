Undercover: Hier sitzt Irina Shayk auf Ex Bradley Cooper

Nähern sie sich doch allmählich wieder einander an? Irina Shayk (36) und Bradley Cooper (47) gehen eigentlich seit drei Jahren getrennte Wege. Für ihre Tochter Lea de Seine (5) wollen die beiden aber weiterhin an einem Strang ziehen und Freunde bleiben. Seit einigen Wochen brodelt allerdings die Gerüchteküche, dass das Paar sich wieder angenähert haben soll. Und Fans wollen nun den endgültigen Hinweis gefunden haben: Irina teilt ein Foto mit Bradley von einer wilden Halloween-Nacht!

Via Instagram veröffentlichte die 36-Jährige vor wenigen Tagen einige Schnappschüsse von einer feuchtfröhlichen Gruselfeier. Vor allem das erste Bild erregt die Aufmerksamkeit der Follower: Darauf sitzt Irina nämlich auf dem Schoss eines Bären – und unter diesem Kostüm steckt niemand Geringeres als ihr Ex Bradley. Doch wie kommen die Fans darauf, dass es ausgerechnet der Schauspieler ist? Das Paar wurde an Halloween tatsächlich in genau denselben Kostümen mit seiner Tochter abgelichtet.

Und die Hinweise häufen sich mittlerweile, dass sich die beiden wieder annähern. Denn vor Wochen waren Irina und Bradley zusammen im Urlaub gewesen. Außerdem hatten sie sich zuletzt auch gemeinsam auf einer Party blicken lassen. Glaubt ihr, die beiden äußern sich bald zu ihrem Beziehungsstatus? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper, Mai 2018

NY1/MEGA Bradley Cooper, Irina Shayk und deren Tochter Lea im Juni 2021

Instagram / irinashayk Irina Shayk und Bradley Cooper im Urlaub

