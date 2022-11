Im Blumenkleid: Fürstin Charlène strahlt auf dem Red Carpet

Fürstin Charlène (44) sorgt für Frühlingsgefühle! Nachdem sie in den vergangenen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und lange von ihrer Familie getrennt war, zeigte sich die Ehefrau von Fürst Albert II. von Monaco (64) nur vereinzelt auf Events. Anfang Oktober schien sie auf der Paris Fashion Week aber richtig Spaß zu haben. Und auch jetzt sorgte Charlène bei einer Veranstaltung in New York für einen Wow-Moment!

Zusammen mit Albert erschien sie am Donnerstagabend in New York City bei den Princess Grace Awards. Auf dem roten Teppich schien Charlène in bester Stimmung. In einem bodenlangen Kleid mit buntem Blumenmuster brachte sie den Frühling mit zu dem Event. Die Robe stammt von dem Designer Terrence Bray und wurde von der Zwillingsmama noch mit passendem und elegantem Silberschmuck kombiniert. Albert schien seiner Frau die Show zu überlassen, denn er erschien in einem schlichten schwarzen Anzug, der ihr Kleid nur noch mehr leuchten ließ.

Charlènes Auftritt bei der Preisverleihung ist ein besonderer, denn aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme besuchte sie das Event die vergangenen vier Jahre nicht mehr. Dabei ist es ein wichtiger Anlass für das Fürstenhaus von Monaco: Die Wohltätigkeitsveranstaltung ehrt besondere Leistung im Film, Theater und Tanz im Namen der Hollywood-Diva Grace Kelly (✝52), Alberts Mutter.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco bei den "Princess Grace Awards" 2022

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco, November 2022

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Fürstin Charlène in Paris, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de