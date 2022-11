Wie eine Hochzeit: So feierte Selena Gomez ihren Geburtstag!

Trotz ihres Singledaseins genießt Selena Gomez (30) ihr Leben! Die Sängerin ist seit einiger Zeit solo unterwegs. Die Beauty datete in der Vergangenheit bereits einige Promimänner. So waren Nick Jonas (30), Justin Bieber (28) und The Weeknd (32) an ihrer Seite zu sehen. Erst vor kurzer Zeit wurde ihr ein Flirt mit Hollywood-Hottie Chris Evans (41) nachgesagt. Nun machte Selena sich einen Spaß aus ihrer Unabhängigkeit. Sie feierte ihren Geburtstag mit einem Hochzeitsthema.

In einem Interview mit Rolling Stone verriet sie, dass sie für ihren 30. Geburtstag im vergangenen Juli eine Hochzeitsfeier veranstaltete, um das Ende ihrer 20er-Jahre und den Beginn eines neuen Jahrzehnts einzuläuten. "Ich bin mit dem Gedanken aufgewachsen, dass ich mit 25 verheiratet sein würde. Es hat mich umgehauen – ich könnte nicht weiter davon entfernt sein", sagte sie. "Wir hatten wunderbare Drinks, und es war wunderschön", betonte Selena. Die Schauspielerin berichtete, dass Freundin Cara Delevingne (30) sogar Stripper mitgebracht haben soll. Zum Anlass trug sie ein maßgeschneidertes Kleid von Versace.

Das Selena in der Vergangenheit sogar davon genervt war, mit einem berühmten Mann zusammen zu sein, machte sie nun in ihrer Doku "My Mind & Me" deutlich. Wegen ihres Ex' Justin wurde Selena trotz erfolgreicher Karriere hauptsächlich auf ihn reduziert. "Wann werde ich allein gut genug sein und niemanden brauchen, mit dem ich in Verbindung gebracht werde?", fragte sie sich.

Anzeige

Instagram / selenagomez Raquelle Stevens, Ashley Cook, Selena Gomez, Courtney Lopez

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Selena Gomez bei den MTV Music Awards 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de