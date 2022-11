Isla Fisher setzt Schauspiel-Skills bei der Erziehung ein!

Isla Fisher (46) nutzt ihr Talent in vollen Zügen! Die Australierin ist vielen Fans vor allem durch ihre Rollen in Filmen wie "Scoobie Doo" oder "Shopaholic" bekannt. Abseits ihrer Schauspielkarriere führt sie zudem ein entspanntes Familienleben: Mit ihrem Mann Sacha Baron Cohen (51) hat die 46-Jährige drei Kinder. Und die kommen gelegentlich ebenfalls in den Genuss von Islas Können als Filmdarstellerin – denn das nutzt sie als Einschlafhilfe!

Im Interview mit The Australian Women's Weekly sprach die im Oman geborene Beauty jetzt über ihre Erziehungsmethoden. Dabei verriet sie auch, dass ihr ihre Fähigkeiten als Schauspielerin gelegentlich im Alltag eine Hilfe sind: "Einer der Vorteile eines Schauspielers ist, dass man eine Reihe alberner Stimmen in petto hat, die man vor dem Schlafengehen hervorholen kann!" Isla ergänzte, sie liebe es, ihren Kids Geschichten vorzulesen – dank ihrer Erfahrung entwickle sie diese gelegentlich weiter: "Wenn jemand ein Problem in der Schule hat, passe ich die Gute-Nacht-Geschichte ein bisschen an das an, was gerade los ist!"

Bei den kreativen Einschlaf-Manövern kann Islas Mann Sacha sicherlich ebenfalls helfen – der Brite ist immerhin selbst Schauspieler. Seit 2010 sind die Turteltauben verheiratet. Erst kürzlich sprach Isla offen über das Geheimnis ihrer Ehe mit dem Comedian: "Es ist schön, diese Gemeinsamkeiten zu haben, und zudem noch Sinn für Humor!"

Instagram / islafisher Isla Fisher und Sacha Baron Cohen, 2021

Getty Images Schauspielerin Isla Fisher, 2019

Instagram / islafisher Isla Fisher und Sacha Baron Cohen

