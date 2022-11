Julian Claßen erklärt: Er und Bibi teilen Immobilien auf!

Das beliebte YouTube-Paar Julian (29) und Bibi Claßen (29) hat vor ein paar Monaten seine Trennung publik gemacht. Im Laufe ihrer langen Beziehung haben die Eltern zweier Kinder in gemeinsame Immobilien investiert: Unter anderem besitzen die beiden eine Villa in Deutschland und ein großes Ferienhaus in Spanien. Aber was passiert denn nach der Trennung eigentlich mit diesen Immobilien? Jetzt stellte Julian klar, dass er und Bibi ihr Eigentum aufgeteilt haben!

In seiner Instagram-Story meldete sich Julian nun zu Wort und berichtete, dass er heute einen Termin bei einem Notar gehabt habe. Bei dem Juristen haben er und seine Ex nach der Trennung ihre Angelegenheiten in Sachen Grundbesitz geklärt. "Ich habe mit der Bibi die Immobilien aufgeteilt und noch sonstige Sachen abgeklärt", betonte der Influencer nämlich.

Ob sich Julian und Bibi bei der Aufteilung ihres Eigentums in die Haare bekommen haben, ist nicht bekannt. Allerdings verstehen sich der Fitness-Fan und die YouTuberin auch nach ihrem Liebes-Aus weiterhin gut. "Es gibt kein böses Blut. Wir kommen alle miteinander klar", hatte der 29-Jährige Ende Oktober mitgeteilt.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im September 2022

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / julienco_ Julian Claßen, YouTuber

