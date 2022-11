Mädels aufgepasst: Netflix-Hottie Lucas Bravo ist vergeben!

Ist Netflix-Hottie Lucas Bravo etwa weg vom Markt? Der gebürtige Franzose ließ vor allem die Herzen der weiblichen Fans in der Serie Emily in Paris höherschlagen. In der Romanze spielt er an der Seite von Lily Collins (33). Er verkörpert den Koch Gabriel, der der Protagonistin ordentlich den Kopf verdreht. Doch jetzt dürften einigen Fan-Herzen brechen: Lucas hat Promiflash erstmals verraten, dass er tatsächlich vergeben ist!

Beim Moët Effervescence Dinner hat Promiflash Lucas auf dem roten Teppich getroffen und bei dem Frauenschwarm mal nachgehakt, ob es jemanden gebe, der auf seine weiblichen Fans eifersüchtig sein könnten. "Meine Freunde, meine Partnerin und meine Familie freuen sich sehr für mich. Sie halten mich am Boden, da gibt es keine Eifersucht", erklärte der 34-Jährige. Sein Liebesleben halte der Schauspieler aber ganz bewusst größtenteils privat, dann er finde nicht, dass das Thema in sein Berufsleben gehöre. "Ich denke, solche Dinge sollten getrennt werden, aber ich liebe sie sehr", gab er dann doch einen kleinen Einblick in seine Beziehung. Mit diesem letzten Satz dürfte auch klar sein, dass Lucas glücklich vergeben ist.

Dass seine Fans vor allem auf sein gutes Aussehen anspringen, war für Lucas aber nicht immer von Vorteil. In seiner Heimat Frankreich habe er deshalb sogar Probleme gehabt, Jobs zu bekommen. Denn dort wolle man offenbar lieber "zerrüttete Gesichter" als attraktive Darsteller.

STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX Lily Collins und Lucas Bravo in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

Getty Images Lucas Bravo, Schauspieler

