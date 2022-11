Ohne Charlène: Fürst Albert traf seine unehelichen Kinder!

Was Charlène (44) wohl dazu sagt? In den vergangenen Monaten machte die Fürstin immer wieder mit ihren gesundheitlichen Problemen Schlagzeilen – inzwischen geht es ihr aber offenbar besser. So nahm die ehemalige Schwimmerin beispielsweise mit ihrem Mann Fürst Albert (64) an der Beisetzung der Queen (✝96) teil. Am Montag strahlten die beiden sogar zusammen auf einem Event in New York. Doch Albert nutzte die Reise auch, um seine Ex und seine unehelichen Kinder zu treffen!

Via Instagram teilte seine ehemalige Partnerin Nicole Coste (50) nun ein Foto, das den monegassischen Royal zusammen mit seinen Kindern Jazmin Grace Grimaldi (30) und Alexandre Grimaldi-Coste zeigt. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie die drei Arm in Arm zusammensitzen und dabei fröhlich in die Kamera strahlen. "Väterlicher König", schrieb Alberts Ex-Geliebte dazu. Ob Charlène wusste, dass ihr Gatte seinem Nachwuchs und seiner einstigen Geliebten einen Besuch abstattet?

Der 64-Jährige traf sich in diesem Jahr bereits häufiger mit Nicole. Schon im Januar wurden die beiden zusammen bei einem Gottesdienst gesichtet. Die einstige Flugbegleiterin ist bekannt dafür, kein großer Fan von Alberts Frau zu sein – in der Vergangenheit hatte sie immer wieder gegen Charlène geschossen.

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im November 2022

Getty Images Fürst Albert im September 2022

Instagram / nicole.coste Nicole Coste im Juni 2022

