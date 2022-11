"Scheiß drauf": Ozzy Osbourne will nicht zurück nach England

Ozzy Osbourne (73) hat sich wieder umentschieden! Erst vor weniger als drei Monaten verkündete der britische Musiker, dass er zurück in seine Heimat ziehen möchte. Mit seiner Frau Sharon Osbourne (70) hat er über 20 Jahre lang in den Staaten gelebt, wollte jedoch aufgrund der vielen Schießereien in Amerika nach England zurückkehren. Jetzt äußert er sich nochmals zu dem Thema: Er möchte plötzlich doch in den USA bleiben.

Vergangenen Montag veröffentlichte das Musik-Magazin Consequence einen Artikel über den Sänger der Heavy-Metal-Band Black Sabbath, in der er seine Pläne, zurück zu den Briten zu ziehen, nochmal überdenkt. "Scheiß drauf! Ich will wirklich nicht zurück nach England gehen", posaunt er aus. Obwohl seine Frau Sharon der Meinung sei, dass Los Angeles nicht mehr das "Paradies" sei, dass es mal war, erklärt Ozzy: "Wenn es nach mir ginge, würde ich in Amerika bleiben. Ich bin jetzt Amerikaner."

Der Hauptkritikpunkt an den USA waren die vielen Schießereien und wie viele Menschen dabei umkommen würden. Ob das in einer anderen Stadt besser werden würde? "In jeder großen Stadt gibt es Verbrechen, aber ich fühle mich hier nicht sicher", bringt Ozzys Frau ihre Gedanken mit ein.

Ozzy Osbourne, Musiker

Ozzy Osbourne im August 2022

Ozzy Osbourne, Halbzeitperformance beim NFL Game, September 2022

