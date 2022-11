Waren Queen Elizabeth und Tom Cruise miteinander befreundet?

Entstand zwischen Queen Elizabeth II. (✝96) und Tom Cruise (60) eine gute Freundschaft? Kurz vor ihrem Tod feierte die Königin diesen Sommer ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Im Rahmen der großen Feierlichkeiten war auch der Hollywood-Star vor Ort. Bedauerlicherweise konnte die Queen aufgrund ihrer damaligen gesundheitlichen Lage an so einigen Festlichkeiten nicht teilnehmen. Einem Insider zu Folge soll sie vor allem sehr enttäuscht gewesen sein, den US-amerikanischen Schauspieler nicht getroffen zu haben. Angeblich pflegten die Queen und der Leinwandheld nämlich eine Freundschaft.

Eine Quelle erzählte gegenüber Fox News, dass die Königin sehr enttäuscht gewesen sei, Tom nicht bei der Pferdeshow getroffen zu haben. Deshalb habe sie ihn zu einer speziellen Tour durch Schloss Windsor eingeladen. Weiter verriet der Insider: "Danach haben die beiden zusammen Tee getrunken. Sie fand es toll, ihn zu sehen, und sie verstanden sich so gut, dass sie ihn zum Mittagessen einlud. Er durfte sogar mit dem Hubschrauber einfliegen." Außerdem munkelte der Royal-Experte: "Die Königin gab ihrem neuen Freund angeblich eine 'volle VIP-Behandlung'".

Tom sprach auch immer in höchsten Tönen von ihrer Majestät. In einem Interview schwärmte er von ihr: "Sie ist einfach eine Frau, die ich sehr bewundere." Es wurde zudem vermutet, dass die beiden bereits ein Mittagessen geplant hatten, jedoch kam es dazu nicht mehr, da Queen Elizabeth II. am 8. September im Alter von 96 Jahren in ihrem schottischen Landsitz Balmoral Castle verstorben ist.

Getty Images Queen Elizabeth II. im April 2016

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

ZUMAPRESS.com / MEGA Tom Cruise, Schauspieler

