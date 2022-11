Wie steht Ex-GNTM-Gewinnerin Barbara Meier zu Heidi Klum?

Hat Barbara Meier (36) überhaupt noch Kontakt zu Heidi Klum (49)? Im Jahr 2007 gewann die gebürtige Bayerin die zweite Staffel von Germany's next Topmodel. Danach hat sich das Leben der damaligen Mathematik-Studentin grundlegend verändert. Neben ihrer Modelkarriere war sie auch an der Schauspielschule und in einigen Filmen zu sehen. Den Startschuss für all das gab GNTM-Chefin Heidi. Doch wie steht Barbara 15 Jahre nach ihrer Teilnahme zu ihrer damaligen Mentorin?

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde die 36-Jährige nach ihrem Verhältnis zu Heidi gefragt. "Wir treffen uns immer mal wieder bei verschiedenen Gelegenheiten wie dem Filmfest in Cannes, den Golden Globes oder bei Charity Veranstaltungen", berichtete Barbara. Ab und zu schreiben sich die beiden auch Nachrichten zum Geburtstag. "Freue mich jedes Mal, sie zu sehen", betonte die werdende Zweifach-Mama. Heidis legendäre Halloweenparty habe sie in diesem Jahr jedoch leider verpasst.

Bei den Golden Globes im Jahr 2019 traf Barbara nicht nur auf Heidi, sondern auch auf deren Ehemann Tom Kaulitz (33). Im Anschluss daran hatte die Rothaarige gegenüber Gala ihren Eindruck geschildert. "Heidi sieht so superglücklich aus und ich freue mich sehr für sie und Tom! Die beiden wirken wirklich sehr verliebt!"

