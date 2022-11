Zum ersten Mal seit fünf Jahren: Rihanna erobert die Charts!

Rihanna (34) feiert mit ihrem neuen Song direkt wieder große Erfolge! Die beliebte Pop-Sängerin hat seit der Veröffentlichung ihres Albums "Anti" im Jahr 2016 keine neue Musik mehr herausgebracht. Ende Oktober überraschte die Musikerin ihre Fans dann mit ihrem neuen Song "Lift Me Up", ein Teil des Soundtracks von Black Panther: Wakanda Forever. Und mit ihrem neuen Lied stürmte Rihanna sofort die Charts!

Rihanna kletterte mit ihrem neuen Song fast an die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts: Die 34-Jährige belegte mit ihrer Single "Lift Me Up" nämlich schon kurz nach der Veröffentlichung den zweiten Platz des prestigeträchtigen Rankings. Nur Taylor Swifts (32) Hit "Anti-Hero" erreichte auf der Liste eine bessere Platzierung. Auf dem dritten Platz landeten Sam Smith (30) und Kim Petras (30) mit ihrem Duett "Unholy".

Für Rihanna ist es das erste Mal seit fünf Jahren, dass sie mit einem Musikprojekt in den Billboard-Charts vertreten ist: Das letzte Mal schaffte sie das 2017 mit dem Song "Wild Thoughts" von DJ Khaled (46), für den sie gemeinsam mit Khaled und Bryson Tiller zusammengearbeitet hatte.

Anzeige

Getty Images Rihanna, Sängerin

Anzeige

Berliner, Alex J. / ActionPress Rihanna, Sängerin

Anzeige

Getty Images Rihanna beim Launch der Kosmetiklinie Fenty Beauty im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de