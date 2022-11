Zwei Jahre BTN-Pause: Was hat Katrin Hamann solange gemacht?

Wie hat Katrin Hamann (34) ihre Auszeit verbracht? Die Blondine war zehn Jahre lang als Peggy bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen. Mit ihrer turbulenten Romanze mit Urgestein Joe (gespielt von Lutz Schweigel, 50) eroberte die Daily-Figur die Herzen der Fans. Nach zwei Jahren BTN-Abstinenz kehrte Katrin nun wieder ans Set zurück. Promiflash verriet sie jetzt, was sie in der Zwischenzeit gemacht hat.

"Ich brauchte diese Auszeit, um mich mal intensiv um mich selbst zu kümmern", schilderte Katrin im Gespräch mit Promiflash ihre Beweggründe. Sie habe ein wenig Abstand zu ihrer Rolle gewinnen wollen – tatenlos sei sie aber keineswegs gewesen: "Zwischendurch habe ich unter anderem gejobbt, zum Beispiel als Kellnerin, denn eigentlich bin ich ein Arbeitstier." Zu Hause herumzusitzen sei gar nicht ihr Ding, betonte die 34-Jährige.

Ihr Kontakt zu den BTN-Kollegen sei während dieser Zeit allerdings nie ganz abgebrochen: "Vor allem zu Lutz hatte ich auch in der Zwischenzeit immer wieder Kontakt. Natürlich nicht täglich, aber er ist immer präsent gewesen." Auch am Set sei sie wieder herzlich aufgenommen worden: "Spätestens nach einer Woche war es wieder wie früher, so als ob ich nie weg gewesen wäre."

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Peggy (Katrin Hamann) und Joe (Lutz Schweigel) bei ihrer "Berlin - Tag & Nacht"-Hochzeit, 2014

RTLZWEI BTN-Darstellerin Katrin Hamann

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Lutz Schweigel und Katrin Hamann, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

