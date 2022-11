"Einfach erbärmlich": "Temptation Island"-Aleks kriegt Klage

Jetzt wird es anscheinend ernst! Aleksandar Petrovic (31) steht momentan heftig in der Kritik. Der Realitystar ist aktuell mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) beim Treuetest-Format Temptation-Island V.I.P. zu sehen. Dort hat er bereits eine emotionale Bindung zu der Verführerin Vanessa Nwattu aufgebaut. Den Gegenwind, der darauf folgte, ließ er allerdings nicht auf sich sitzen. Jetzt veröffentlichte der TV-Star, dass er offenbar eine Unterlassungsklage erhalten habe.

In seiner Instagram-Story teilte Aleks nun ein Statement. Er nannte dabei zwar keine Namen, deutete aber an, dass er eine Klage von anderen Influencern erhalten habe. "Die [...] versuchen [...] über eine Unterlassungserklärung ein paar Gelder rauszuschlagen, weil ich angeblich ein paar Sachen veröffentlicht habe, die angeblich irgendwie nicht rechtlich konform sind," erklärte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat und fügte hinzu: "Keine Ahnung, finde ich einfach nur erbärmlich."

Zuletzt wurde Aleks wegen seines Fremdflirts auf mehreren Memes mit Christinas Ex Salvatore Vassallo verglichen. Sie hatte bereits mit diesem an der Show teilgenommen und die Beziehung war damals gescheitert. Den Vergleich fand der 31-Jährige offenbar gar nicht witzig und hatte sich bei Instagram beschwert. Daraufhin hatte Salvatore zurückgefeuert: "Du weißt ganz genau, was du da getan hast. Und jetzt steh dazu! Sei ein Mann und nicht eine F*tze [...]."

