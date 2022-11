Flirt mit Eline Syrdalen? Rúrik Gíslason redet Klartext!

Was geht da bei Rúrik Gíslason (34) und Eline Syrdalen? Der Isländer sorgte nach seiner Let's Dance-Teilnahme immer wieder für Liebesschlagzeilen: Zu seiner vermuteten Liebelei mit Valentina Pahde (28) äußerten sich jedoch beide nie. In Florida ließ es sich der Fußballer im Oktober an der Seite von Model Eline Syrdalen gutgehen. War das etwa ein Urlaubsflirt? Gegenüber Promiflash ordnete Rúrik das Ganze jetzt mal ein!

Am Rande des "Moët Effervescence"-Events hakte Promiflash bei dem Kicker nach. Doch Rúrik winkte nur ab: "Ich war beruflich in Tampa, Florida, und da waren viele andere Leute. Das war es. Ich habe gelesen, ich sei dort im Urlaub gewesen, was schon falsch war. Und das andere war auch falsch." Von einer vermeintlichen Liaison im Südosten der USA will der Beau also nichts wissen.

Dann also Glück im Spiel? Was seine Teilnahmen an TV-Shows angeht, hat Rúrik jedenfalls ein gutes Händchen: Nach seinem Sieg bei "Let's Dance" konnte er auch sein Schlag den Star-Duell gewinnen. Und auch die nächste Herausforderung steht schon an: Demnächst wird der 34-Jährige nämlich bei der "TV total Autoball WM" dabei sein.

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im September 2021

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason im Mai 2022

Getty Images Rúrik Gíslason bei den About You Awards in Mailand, Mai 2022

