Wegen seiner Tochter: Tom Brady sucht "mehr Seelenfrieden"

Tom Brady (45) will versuchen, an sich zu arbeiten! Mit seinem Liebesleben sorgte der NFL-Star in den vergangenen Wochen für reichlich Schlagzeilen. Nach etwa 13 Jahren Ehe lässt er sich von Topmodel Gisele Bündchen (42) scheiden. Gemeinsam hat das Ex-Paar zwei Kinder: Sohnemann Benjamin (12) und Töchterchen Vivian (9). Letztere war nun in Sorge um ihren Vater – weshalb sich Tom mehr Seelenfrieden für sich wünscht.

Im Podcast "Let's Go!" erzählte der Sportler, dass die Neunjährige ihn auf seinen grimmigen Gesichtsausdruck beim Footballspielen angesprochen habe. "Meine Tochter sagt immer: 'Daddy, du hast da draußen kein glückliches Gesicht gemacht'", berichtete er. Zwar versuche der Sportler inzwischen, glücklicher zu gucken, doch ihm fehle das Bewusstsein darüber, wie das düstere Gesicht dreinblickt. "Ich tue mein Bestes, um mich zu bessern und um mehr Seelenfrieden für mich zu finden", betonte Tom.

Dass Vivian überhaupt Feuer und Flamme für seinen Beruf ist, freut den US-Amerikaner aber ungemein. Sie sei immer "aufgeregt", wenn er auf dem Feld steht und er nannte sie seine "Cheerleaderin Nummer eins". "Ich würde es nicht anders haben wollen", versicherte Tom.

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Februar 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen mit ihrer Tochter, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de