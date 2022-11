Atemprobleme: Lala Kent eilte mit Baby in die Notaufnahme!

Die "Vanderpump Rules"-Beauty Lala Kent (32) ist im März 2021 erstmals Mutter geworden: Gemeinsam mit ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett durfte die Influencerin zu diesem Zeitpunkt ihr erstes Kind – eine kleine Tochter namens Ocean Kent Emmett – auf der Welt begrüßen. Jetzt machte sich die Influencerin jedoch große Sorgen um die Gesundheit ihrer Kleinen: Lala musste ihr Baby Ocean in die Notaufnahme bringen!

In ihrem Podcast "Give Them Lala" berichtete Lala nun von diesem schlimmen Erlebnis: Eines Abends habe sie bemerkt, dass mit ihrem Baby etwas nicht stimmte – die kleine Ocean habe nämlich "nach Luft geschnappt, als ob sie nicht richtig atmen konnte". Deshalb habe sich die Mutter mit ihrer Tochter schnell auf den Weg in ein Krankenhaus gemacht. In der Notaufnahme sei bei Ocean dann der sogenannte Krupphusten festgestellt worden.

Die kleine Ocean sei daraufhin von den Ärzten behandelt worden. "Zum Glück sind Oceans Lungen schon gut entwickelt, sodass das etwas ist, das sehr gut behandelbar ist, wenn man es schnell erkennt", erklärte Lala. Inzwischen gehe es der Kleinen schon viel besser.

Instagram / lalakent Lala Kent und ihre Tochter Ocean, 2021

Getty Images Lala Kent, Reality-TV-Star

Getty Images Lala Kent mit ihrer Tochter Ocean im September 2022 in Beverly Hills

