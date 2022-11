Hommage an Britney? Katy Perry im Denim-Look bei CMA Awards

Hat sich Katy Perry (38) hier von Britney Spears (40) inspirieren lassen? Im Jahr 2001 erschienen Britney und ihr damaliger Freund Justin Timberlake (41) in einem ganz besonderen Look bei den American Music Awards: Die beiden trugen eine aufeinander abgestimmte Jeans-Kombi, die sie von Kopf bis Fuß in Denim hüllte. Mittlerweile haben die Outfits bei Fashion-Fans absoluten Kultstatus erreicht. Jetzt ließ Katy Perry den ikonischen Jeans-Look bei den CMA Awards neu aufleben!

Katy posierte am Mittwochabend bei den CMA Awards in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in einem heißen Demin-Outfit. Die Sängerin trug ein eng anliegendes, schulterfreies Oberteil mit tiefem Ausschnitt, dazu eine weit ausgestellte Hose. Der Hingucker des Looks war wohl die große Jeans-Schleife, die die 38-Jährige um die Hüfte trug.

Doch das ist nicht das erste Mal, dass Katy bei einem Event auf Denim setzte. Die "Dark Horse"-Interpretin trug bereits bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2014 ein bodenlanges Jeans-Kleid von Versace.

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Katy Perry bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2014

