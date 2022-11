Im Minikleid: Kim Cattrall mit ihrem Freund auf Red Carpet

Schöner Pärchenauftritt von Kim Cattrall (66) und ihrem Partner! Während ihre einstigen Sex and the City-Kolleginnen für die zweite Staffel des Revivals And Just Like That vor der Kamera stehen, widmet sich die Schauspielerin anderen Projekten. Beispielsweise übernahm sie eine Rolle in How I Met Your Father und wirkte in der TV-Serie "Queer as Folk" mit. Jetzt war sie wieder einmal außerhalb ihrer Rollen zu sehen: Bei einem Event posierte Kim mit ihrem Freund Russell Thomas!

Bei den diesjährigen Glamour Women of the Year Awards wurde die 66-Jährige für ihre fast 50 Jahre im Showbusiness ausgezeichnet. Zu der Veranstaltung erschien der Serienstar gemeinsam mit seinem Partner und zeigte bei dem Auftritt viel Bein: Kim strahlte in einem trägerlosen, schwarzen Minikleid mit schimmernden Details am Dekolleté. Russell hielt sein Outfit mit einem grauen Anzug und dunkelblauer Krawatte dagegen schlicht.

Mit ihrem Liebsten ist Kim eher selten auf roten Teppichen zu sehen – obwohl sie schon fast sieben Jahren mit ihm durchs Leben geht. Die beiden lernten sich 2016 kennen, als Russell noch für BBC arbeitete: "Wir mochten uns irgendwie, blieben in Kontakt und dann kam er nach Vancouver. [...] Er kam und wir haben uns super verstanden, seitdem sind wir zusammen", hatte Kim 2020 im Gespräch mit People von ihrer Liebesgeschichte berichtet.

Kim Cattrall, "Sex and the City"-Star

Kim Cattrall bei den Glamour Women of the Year Awards 2022 in London

Russell Thomas und Kim Cattrall bei der Premiere von "Queer As Folk" in Los Angeles im Juni 2022

