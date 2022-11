Halbes Jahr Mutter: Rihanna schwärmt von ihrem kleinen Sohn

Rihanna (34) ist hin und weg von ihrem Söhnchen! Im Mai durften die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Nun äußerte sich die "Umbrella"-Interpretin zum ersten Mal ausführlich zu ihrem kleinen Sohn und verriet, was sie an ihm am meisten liebt. "Sein Lächeln. Er ist das glücklichste Baby. Egal, was du gerade tust oder was du fühlst, wenn er dich anlächelt, ist alles andere einfach weg. Das ist das Beste", schwärmte sie im Vogue-Interview.

