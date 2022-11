"Lange gekämpft": Stephan Jerkel und Peggy sind getrennt!

24 Jahre lang gingen sie gemeinsamen durchs Leben, aber jetzt ist alles aus und vorbei. Bekannt wurden Stephan Jerkel (53) und Peggy Jerofke durch ihre Teilnahme an der Sendung Goodbye Deutschland. In den vergangenen Jahren meisterte das Paar so manche Hürden. Doch nun gab der Auswanderer im Interview mit RTL das Liebes-Aus bekannt. "Peggy und ich werden uns trennen", teilte er mit. Lange Zeit hätten die Eltern einer Tochter versucht, ihre Beziehung zu retten – jedoch vergeblich.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de