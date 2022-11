Nach umstrittenem Show-Auftritt: Johnny Depp dankt Rihanna

Johnny Depp (59) scheint sich von der Kritik nicht beirren zu lassen! Seit dem 9. November ist RiRis Savage x Fenty Vol. 4 Fashionshow auf Prime Video verfügbar. In Rihannas Modenschau ist auch Johnny zu sehen. Wegen des Auftritts des Hollywoodstars gab es allerdings heftige Diskussionen. Der Grund: Nach seinem umstrittenen Prozess gegen seine Ex Amber Heard (36) wird er von frauenfeindlichen Gruppen als Held gefeiert, weshalb Fans dagegen waren, ihn mitwirken zu lassen. Trotz allem bedankte sich Johnny nun bei RiRi im Netz!

In einem Instagram-Post teilte der 59-Jährige einen Teaser für die Modenschau, in dem er mit weit offenem Hemd und zahlreichen Halsketten zu sehen ist. Dazu richtete der Schauspieler auch Worte an die Veranstalterin und schrieb: "Danke, Rihanna." In der Kommentarspalte ist von Kritik nichts zu lesen. Stattdessen feierten neben zahlreichen Fans auch Promis wie Paris Hilton (41) den Auftritt des Fluch der Karibik-Darstellers.

Andere Stars hingegen hatten sehr wohl ein Problem mit Johnnys Mitwirken an der Fashionshow. Unter anderem Olly Alexander (32) drückte seine Enttäuschung via Twitter aus. Der Musiker teilte die News von Johnnys Auftritt und postete dazu ein trauriges Emoji. "Nach diesen Neuigkeiten werde ich das nicht mehr tragen", schloss er mit RiRis Marke ab.

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp im August 2021

Getty Images Olly Alexander bei den Virgin Media British Academy Television Awards in London im Mai 2022

