Total happy: Simone Mecky-Ballack zeigt sich mit Andreas!

Simone Mecky-Ballack (46) strahlt über beide Ohren! In den vergangenen Wochen wurden einige Gerüchte um die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin laut – immerhin sollte es zwischen ihr und ihrem Ehemann Andreas Mecky zuletzt gekriselt haben. Darauf deutete sie vor wenigen Wochen mit einigen kryptischen Zeilen auf ihrem Social-Media-Account selbst hin. Von Ehekrise fehlt inzwischen jedoch jede Spur: Im Netz stellte Simone nun klar, wie viel Spaß sie noch immer mit ihrem Auserwählten hat!

Via Instagram teilte Simone am Sonntag zwei niedliche Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit Andreas in schicker Garderobe auf der Hochzeit von gemeinsamen Freunden zeigen. In einem weiteren Post legte die Ex von Michael Ballack (45) nun nach und verdeutlichte mit neuen Aufnahmen, dass die Liebeskrise zwischen ihr und ihrem Ehemann inzwischen längst überwunden ist – immerhin ließen sich die beiden eng umschlungen miteinander ablichten und feierten ausgelassen mit ihren Liebsten.

Auch in ihrer Story konnten Simones Follower einen weiteren Blick auf das verliebte Pärchen werfen – denn neben einigen Hochzeitsschnappschüssen teilte sie auch ein gemeinsames Spiegelselfie, das die beiden Partygäste offenbar vor der Location zeigt.

ActionPress Simone Ballack, Unternehmerin

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im August 2022

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im August 2022

