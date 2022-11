Das waren Stefan Mross und Anna-Carinas schönsten Auftritte

Mit diesen Auftritten begeisterten Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) ihre Fans! Seit einigen Wochen wurde spekuliert, ob das Paar in einer Liebeskrise steckt. Trotz vieler anfänglicher Dementierungen gaben die Schlagersänger nun ihre Trennung offiziell bekannt. Die zwei können jedoch auf eine Beziehung mit spektakulären Auftritten zurückblicken. Darunter auch ihre Live-Hochzeit. Promiflash präsentiert euch einen Überblick über die schönsten Auftritte des einstigen Traumpaares.

Stefan und Anna-Carina lernten sich 2016 in seiner Sendung "Immer wieder sonntags" kennen und lieben. In der Show waren sie als Moderationsteam unzertrennlich. Zusammen begeisterten sie die Zuschauer mit ihren Kochkünsten und lustigen Spielen. Aber auch wunderschöne und romantische Duette durften bei den zweien nicht fehlen.

Nach zwei Jahren Beziehung folgte im November 2019 die Live-Verlobung. In der Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" stellte Stefan die Frage aller Fragen. Die Blondine war von der Überraschung ganz aus dem Häuschen. Anschließend nahm sie einen Strauß roter Rosen entgegen. Die Turteltauben gaben sich zum Abschluss einen romantischen Kuss.

Doch auch ihre Hochzeit wurde nicht im Privaten gefeiert. Die Trauung fand in aller Öffentlichkeit im Fernsehen statt. Die Musiker traten in der Show "Schlagerlovestory.2020" vor den Altar. Die Zuschauer durften somit hautnah an dem wichtigsten Moment der Stars teilhaben. In einem bezaubernden Brautkleid und einem stylishen Anzug gingen die zwei den Bund der Ehe ein. Anschließend folgte ein emotionales Duett der beiden.

