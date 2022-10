Nach Sturz: TV-Legende Ingrid Steeger musste ins Krankenhaus

Beunruhigende Nachrichten um Ingrid Steeger (75)! Die gebürtige Berlinerin wurde in den 70er-Jahren als Teil der Fernsehserie "Klimbim" bundesweit bekannt. In insgesamt fünf Staffeln wirkte sie bis 1979 in dem TV-Format mit und avancierte zum Kultstar. Vor zwei Jahren machten sich Ingrids Fans große Sorgen um sie: Denn nach einem Herzstillstand lag die Schauspielerin auf der Intensivstation. Jetzt gibt es erneut schlechte Nachrichten: Nach einem Sturz kam sie nun in einer Klinik.

Das erzählte Ingrid jetzt im Gespräch mit Bild: "Ich bin wieder zu Hause umgefallen, bin gerade im Krankenhaus." Erst wenige Wochen zuvor habe sie den Notarzt alarmiert, weil ihr Herz zu starke Stromschocks bekam. Seit ihrem Herzstillstand lebt die TV-Bekanntheit mit einem implantierten Defibrillator, der ihren Herzrhythmus kontrolliert.

Als das Gerät Anfang September nicht richtig zu funktionieren schien, habe Ingrid einen Arzt aufgesucht. Dort sei sie durchgecheckt und daraufhin wieder entlassen worden. Rund fünf Wochen später folgte dann der Sturz und die Einweisung ins Krankenhaus.

Anzeige

United Archives GmbH Ingrid Steeger mit Harald Juhnke

Anzeige

KS-Fotografie Ingrid Steeger, 2019

Anzeige

Getty Images Ingrid Steeger im Oktober 2013 in Frankfurt am Main

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de