Gleicher Typ: So ähnlich sehen sich Stefan Mross' Ex-Frauen

Stefan Mross (46) war schon dreimal verheiratet. Von 2006 bis 2012 war Stefanie Hertel (43) seine Ehefrau, bis sie sich nach 17 Jahren Beziehung trennten. Nur wenige Monate später heiratete er seine Produktionsassistentin Susanne Schmidt. Nach drei Jahren Ehe wurde auch dieser Bund wieder geschieden. Anna-Carina Woitschack (30) wurde 2020 die dritte Frau des Trompeters – nun gaben auch die beiden ihr Ehe-Aus bekannt. Bei seinen Damen hat Stefan aber ein deutliches Beuteschema!

Seine drei Ex-Frauen stammen nämlich nicht nur aus derselben Branche – zwei sind selbst Schlagersängerinnen, eine steht hinter der Kamera – sondern sie sehen sich auch ausgesprochen ähnlich! Alle drei sind schlank und haben lange blonde Haare, Anna-Carina und Stefanie trugen ihre Locken sogar immer ähnlich gestylt. Außerdem sind Stefans ehemaligen Geliebten alle sehr helle Hauttypen und haben sogar die gleiche Augenfarbe! Der Frauengeschmack des Musikers ist also eindeutig, eine Brünette wird man wohl nicht so schnell an seiner Seite sehen...

Trotz der gescheiterten Ehen soll sich Stefan mit seinen Ex-Partnerinnen noch gut verstehen. "Getrennt und doch zusammen, Individuen und trotzdem eine Einheit. Seelenverwandte und nun geht jeder seinen eigenen Weg", hat er zu seiner aktuellen Trennung auf Instagram verkündet. Auch mit Stefanie und Susanne soll er noch freundschaftlich verbunden sein – immerhin hat er mit beiden gemeinsame Kinder.

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei der 26. Jose Carreras Gala

Getty Images Stefanie Hertel und Stefan Mross im August 2011

THÜRINGEN PRESS Stefan Mross und seine zweite Ehefrau Susanne, 2013

