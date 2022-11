Joe Jonas dankbar: Durch Frau Sophie schätzt er Privatsphäre

Joe Jonas (33) hat sein Leben dank seiner Frau Sophie Turner (26) umgekrempelt. Bereits seit 2006 steht der Sänger im Rampenlicht und lässt die Öffentlichkeit an seinem Leben teilhaben. Doch in den vergangenen Jahren hielt sich der Jonas Brothers-Star immer bedeckter und plauderte nur noch selten über Privates. Wie Joe nun verriet, habe er durch seine Liebste gelernt, nicht immer alles preiszugeben und seine Privatsphäre zu schätzen.

Gegenüber Mr. Porter äußerte der 33-Jährige, dass er durch seine Beziehung mit der Schauspielerin gemerkt habe, dass er die Öffentlichkeit zu sehr an seinem Privatleben teilhaben lässt. "Als wir angefangen haben, uns zu daten, habe ich gemerkt, dass ich nicht so viele Dinge habe, die nur für mich waren", gab der "What A Man Gotta Do"-Interpret zu. "Am Ende macht es mich zu einem besseren Menschen, wenn ich etwas für mich behalte", betonte Joe.

Zu diesen Dingen gehören unter anderem auch die Namen seiner beiden Töchter. Im Juli 2020 wurde der Musiker zum ersten Mal Vater. Zwei Jahre später erblickte der zweite Nachwuchs des Paares das Licht der Welt. Die beiden Schwangerschaften seiner Liebsten thematisierte Joe damals nicht in den Medien.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Premiere des Films "Devotion", September 2022

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met Gala im Mai 2022

