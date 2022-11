Will Chethrin Schulze mit ihrem neuen Freund zusammenziehen?

Kann sich Chethrin Schulze (30) vorstellen, bald den nächsten Schritt zu wagen? Im September meldete sich die einstige Love Island-Kandidatin mit erfreulichen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie ist frisch verliebt! Ihren Partner hält die Beauty jedoch weitestgehend auf der Öffentlichkeit heraus – auch ein niedliches Knutsch-Pic der beiden versah sie deshalb mit einem Emoji auf dem Gesicht des Unbekannten. Einblicke in ihre Beziehung gibt die TV-Bekanntheit jedoch trotzdem. Im Netz verriet Chethrin, ob sie schon bald mit ihrem Liebsten zusammen ziehen wird!

Via Instagram stellte sich Chethrin am Freitag einigen neugierigen Fragen ihrer Follower. Einem ihrer Fans brannte dabei vor allem eins unter den Nägeln: Will die 30-Jährige bald mit ihrem Freund zusammenziehen? "Aktuell haben wir eine tolle zeitliche Einteilung gefunden und das kann von mir aus auch erst mal so bleiben", verriet Chethrin ihren Followern und erklärte, dass sie ohnehin aktuell beruflich viel zu eingespannt sei. Außerdem wolle die Influencerin aus ihrer Vergangenheit lernen.

Vor einigen Tagen gewährte Chethrin bereits schon einmal private Einblicke im Rahmen einer Fragerunde und stellte klar: Sie und ihr Mr. Right wünschen sich auf jeden Fall gemeinsame Kinder! "Wir werden damit auch nicht mehr allzu lange warten", berichtete sie. Ihren Nachwuchs öffentlich zeigen wolle die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin jedoch niemals.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im November 2022

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de