Bradley Cooper chauffiert Kate Hudson zu Promi-Geburtstag

Bradley Cooper (47) scheint aktuell ganz schön viel in weiblicher Begleitung unterwegs zu sein. In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche: Immer wieder wurde berichtet, dass der "Nightmare Alley"-Star und seine Ex-Freundin Irina Shayk (36) sich wieder näherkommen. So feierten sie beispielsweise zusammen Halloween oder fuhren im August in den Urlaub. Sogar über weiteren gemeinsamen Nachwuchs sollen die beiden sprechen. Nun schien der Schauspieler jedoch erst einmal andere Kontakte pflegen zu wollen: Gemeinsam mit Kate Hudson (43) feierte Bradley den 48. Geburtstag von Leonardo DiCaprio.

Auf Aufnahmen, die HollywoodLife vorliegen, ist zu sehen, wie der 47-Jährige und die gebürtige Kalifornierin gemeinsam in einem schwarzen Wagen unterwegs sind. Bradley sitzt dabei am Steuer und scheint sehr auf das Autofahren fokussiert zu sein. Kate hingegen hat ihre Sonnenblende heruntergeklappt und versucht, sich mit einer Hand vor dem Blitzlichtgewitter zu schützen, während sie von dem dunkelhaarigen Hottie zum Event chauffiert wird.

Medienberichten zufolge war das Duo am vergangenen Freitag gerade auf dem Weg zu Leos Geburtstagsparty. Dem Anlass entsprechend hatten sich Kate und Bradley ordentlich in Schale geschmissen. Auf den Schnappschüssen lächeln die beiden Schauspieler zudem immer wieder verhalten.

Kate Hudson, Schauspielerin

Kate Hudson und Bradley Cooper bei der 70. Oscar-Verleihung, 2013

Bradley Cooper, Schauspieler

