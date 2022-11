Erstes Update: So verläuft Kisus Schwangerschaft bis jetzt

Kisu (31) schwelgt gerade im Babyglück! Die YouTuberin und ihr Mann Kevin Tewe wurden im November 2019 zum ersten Mal Eltern: Ihre Tochter Milena erblickte das Licht der Welt und krempelte das Leben der beiden um. Doch bald wird weiterer Nachwuchs für Veränderung sorgen, denn die Influencerin verkündete am Sonntag, erneut schwanger zu sein. Gegenüber Promiflash gab Kisu nun ein erstes Update zu ihrer Schwangerschaft.

Da die Beauty bereits zum zweiten Mal Mama wird, ist die Schwangerschaft an sich nichts Neues für sie. Dennoch sei es dieses Mal ein wenig anders als mit ihrer Erstgeborenen: "Die zweite Schwangerschaft verlief bisher exakt wie die erste, aber mit dem Unterschied, dass ich mich nicht so ausruhen konnte, da Milena natürlich weiterhin meine Aufmerksamkeit braucht", erklärte die 31-Jährige gegenüber Promiflash. Doch das ist nicht das Einzige, was die Influencerin auf Trab hält, denn sie verriet: "Dann hab ich noch am Launch meiner Marke nestliebe gearbeitet, also war ich ganz schön kaputt!"

Trotz des Stresses wirkt Kisu überglücklich: Sie postete ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrem Mann zeigt. Kevin hält dabei stolz die Ultraschallbilder in die Kamera, während Milena voller Vorfreude die kleine Wölbung am Bauch ihrer Mama küsst. "Beförderung zur großen Schwester im Frühjahr 2023. Eine mehr zum Anhimmeln", kommentierte die Webvideoproduzentin ihren Beitrag.

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu im November 2022

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

