YouTuberin Kisu wird wieder Mama: Diese Promis gratulieren!

Gefühlt ganz YouTube-Deutschland freut sich mit Kisu (31) über ihr erneutes Babyglück. Im November 2019 durften die Influencerin und ihr Mann Kevin Tewe ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Seitdem erzählte die Berlinerin auch immer wieder, dass sie sich noch ein Geschwisterchen für Milena wünscht. Anfang November war es dann endlich so weit und die YouTuberin verriet: Sie erwartet erneut Nachwuchs. Unter ihrem Post gratulierten Kisu zahlreiche Promis zu ihrer zweiten Schwangerschaft.

Auf Instagram brachten jede Menge Influencer ihre Begeisterung über die freudigen Neuigkeiten zum Ausdruck. So schrieb Tanja Szewczenko (45) beispielsweise: "Was für wundervolle News. Herzlichen Glückwunsch", während sich Lisa-Marie Schiffner (21) freute: "Herzlichen Glückwunsch, wie schön". Auch Mrs. Bella (30), Ana Kohler oder Diana zur Löwen beglückwünschte die werdenden Eltern in den Kommentaren. Liz Kaeber (30) fand ebenfalls einige rührende Worte. So schrieb die Blondine, dass sie sich sehr für Kisu, Kevin und Milena freue, bevor sie hinzufügte: "Auf eine unvergessliche Schwangerschaft!"

Auch Katharina Damm, die im Juli selbst zum ersten Mal Mama geworden war, ließ es sich nicht nehmen, Kisu zu ihrem Babyglück zu gratulieren. "Aww, wie schön. Ich freu mich für euch", kommentierte die dunkelhaarige Beauty. Weitere Glückwünsche kamen beispielsweise von Maren Wolf (30) und ihrem Mann Tobias, Fata Hasanović (27), Rezo, Lara Rúnarsson, xLaeta oder Laura Joelle.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu und Liz Kaeber auf ihrem 30. Geburtstag

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

