Jenny Frankhauser und Steffen essen im Restaurant "für vier"

Jenny Frankhauser (30) mag es offenbar dekadent! Die Influencerin durfte erst vor wenigen Wochen die Geburt ihres kleinen Sohnes feiern. Anfang Oktober erblickte Damian Andreas das Licht der Welt. Nun dürfen die stolzen Eltern ihr Familienglück auch in ihrer eigenen Show zeigen. Dabei enthüllen sie auch, was sie sich im Alltag so gönnen: Jenny und ihr Partner Steffen König geben fast ihr ganzes Geld für Restaurantbesuche aus!

"Jeder kriegt eine Vorspeise, jeder einen Hauptgang, ein Hauptgang steht in der Mitte, den wir uns teilen, und jeder kriegt eine Nachspeise. Also wir essen schon für vier", erklärte Jenny in ihrer neuen Show "Jenny & Steffen im Babyglück". Doch sie gab auch zu, es manchmal zu übertrieben, denn dann werde ihr und ihrem Liebsten nach dem Festmahl sogar richtig schlecht. "Eigentlich verfressen wir unser halbes Geld, würde ich sagen", scherzte sie. Und Steffen ergänzte: "Wenn wir beim Italiener sind, isst jeder von uns eine Portion Nudeln, zwischen uns steht eine Pizza und dann haben wir ja noch Salat und so."

Neben ihren Eskapaden beim Essengehen zeigt Jennys neue Show aber vor allem ihren Alltag als frischgebackene Mama. Gedreht wurde schon in ihrer Schwangerschaft und die Kameras begleiteten sie zum Arzt und zum Fotoshooting. Daneben zeigt die Schwester von Daniela Katzenberger (36) auch die Renovierung ihres neuen Hauses.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Sängerin

Anzeige

Instagram / _steffenkoenig_ Jenny Frankhauser und Steffen König, Januar 2021

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de