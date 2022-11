Jungfrau mit 20: Brooke Shields litt unter Veröffentlichung

Diesen Fehler bereut Brooke Shields (57)! Die Schauspielerin ist seit vielen Jahren im Showbusiness. Im Alter von gerade einmal 12 Jahren wurde sie damals zu einem gefeierten Kinderstar. Trotz des Ruhms bereut sie es auch, einige Dinge der Öffentlichkeit präsentiert zu haben. In den 80er-Jahren hatte Brooke einige intime Details über ihr Privatleben ausgeplaudert. Diese ehrlichen Einblicke sollen sie jahrelang verfolgt haben!

In ihrem 1985 erschienenen Buch "On Your Own" verriet sie damals, mit mittlerweile 20 Jahren noch Jungfrau zu sein. Rückblickend hätte Brooke anders gehandelt: In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Now What? With Brooke Shields" gestand sie, dass sie mit diesem intimen Geständnis für eine lange Zeit in Verbindung gebracht wurde. "Ich meine, im Nachhinein war es wohl ein Fehler, so offen mit meiner Jungfräulichkeit umzugehen, denn es hat mich nie in Ruhe gelassen", gab sie offen zu.

Trotz ihrer Bemühungen, Mädchen mit ihrem Buch ein gutes Gefühl zu geben, sah sich Brooke jahrelang mit "unheimlichen" Fragen von Männern konfrontiert. Auch mit einem Stalker musste der Hollywoodstar bereits umgehen. Doch ihr Geständnis habe auch etwas Gutes: "Ich wurde die berühmteste Jungfrau der Welt. In einem so jungen Alter in einer solch schwierigen Situation zu geraten, hat mich widerstandsfähiger gemacht und mich auf alles in dieser Branche vorbereitet", erzählte sie.

Getty Images Brooke Shields, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Brooke Shields im Februar 2020

Getty Images Brooke Shields in "Die blaue Lagune" (1980)

