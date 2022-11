Nach Geburt: Louise Thompson hat ihren "alten Körper" zurück

Louise Thompson (32) gibt einen ehrlichen Einblick in ihr Seelenleben! Im vergangenen November hat die "Made in Chelsea"-Darstellerin ihren ersten Nachwuchs auf die Welt gebracht – jedoch mit Komplikationen. Danach musste die Influencerin einige Zeit auf der Intensivstation verbringen und kämpft seither mit posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen gesundheitlichen Problemen. Heute fühlt sich Louise aber endlich wieder wohl in ihrem Körper!

Am Mittwochabend meldete sich Louise via Instagram bei ihren Followern – und erklärte, dass sie sich das erste Mal seit langer Zeit wieder über etwas freuen könne. "Ich kann spüren, wie mein Körper wieder zu sich selbst findet. [...] Es fühlt sich wieder mehr an, wie mein alter Körper", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie sich lange nicht mehr so wohl in ihrer eigenen Haut gefühlt habe. Nun könne die 32-Jährige endlich wieder anfangen zu leben.

Ebenso wie an ihrem emotionalen Kampf hat Louise ihre Follower auch an einigen guten Momenten teilhaben lassen. So teilte sie im Sommer einige private Urlaubsbilder mit ihrem Sohnemann. "Heutige Stimmung: Füße still halten und einfach weitermachen", schrieb sie entschlossen auf ihrem Social-Media-Account und machte damit auch anderen Müttern Mut.

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und Leo-Hunter im November 2022

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, "Made in Chelsea"-Darstellerin

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und Leo-Hunter im Juli 2022

