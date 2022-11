Wegen Monogramm in einem Brief: Herzogin Meghan bekommt Hate

Herzogin Meghans (41) Geste ging gewaltig nach hinten los. Fast drei Jahre ist es her, dass Prinz Harry (38) und seine Frau der britischen Monarchie den Rücken kehrten und nach Amerika auswanderten. Seitdem ist das Verhältnis des Ehepaares zur Familie des Prinzen angespannt – nicht zuletzt wegen Meghans Skandalinterview mit Oprah Winfrey (68). Nun sorgte die zweifache Mutter für einen weiteren Aufreger bei den Royal-Fans.

Meghan schickte eine persönliche Karte an Allison Yarrow, die an ihrem Podcast "Archetypes" teilgenommen hatte. Diese teilte das gute Stück jetzt auf Instagram. Neben der geschwungenen Schrift der ehemaligen Schauspielerin ist eines nicht zu übersehen: Über ihrem Monogramm prangt eine Krone – Meghan hat sich auf ihrem Briefpapier also selbst die Krone aufgesetzt. Die User sind von dieser Geste entsetzt: "Ich bin voll und ganz dafür, dass Meghan all diese Projekte macht, die sie will, sie kann jetzt so leben, wie sie es sich immer gewünscht hat. Was nicht richtig ist und so einiges deutlich macht, ist die Tatsache, dass sie immer wieder den Titel und das Briefpapier ihrer Schwiegereltern verwendet, über die sie nur schlecht geredet hat“, lautet etwa ein Kommentar unter dem Foto.

Die royale Biografin Angela Levin gab The Sun einen Kommentar zu der hitzigen Angelegenheit: "Weil es ihr Ansehen verleiht, deshalb hält sie an ihren Titeln fest. Sie will nicht ganz raus sein, sie will nicht drin sein. Sie will genau das tun, was sie will", meinte sie die Hintergründe von Meghans Handeln zu kennen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juni 2022

