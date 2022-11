After-Baby-Body: Meghan Trainor hat 27 Kilo abgenommen!

Meghan Trainor (28) ist glücklich über ihren After-Baby-Body! Vor über einem Jahr wurden die US-amerikanische Sängerin und ihr Ehemann Daryl Sabara (30) Eltern des kleinen Riley. Die Musikerin ging damals offen mit ihrer Schwangerschaft und der darauffolgenden Zeit um. Zuletzt schwärmte sie von ihrem Sohn und erzählte, durch ihn ein besserer Mensch geworden zu sein. Nun offenbarte sie, dass sie nach der Geburt ihres Sohnes sage und schreibe 27 Kilo abgenommen hat.

Im Gespräch mit Entertainment Tonight Canada erzählte die "All About That Bass"-Interpretin alles rund um ihren After-Baby-Body. "Ich war so schwer wie noch nie, ich wog über 90 Kilo, als ich ihn per Kaiserschnitt entbunden habe", offenbarte sie. In den Monaten nach der Geburt habe sie es dann geschafft, ganze 27 Kilo abzunehmen. Sie habe viel Sport getrieben und ihre Ernährung umgestellt, erklärte die 28-Jährige im Interview.

Ausschlaggebend für diese Veränderung war vor allem Söhnchen Riley. Meghan wollte für ihn die beste Version von sich selbst sein. "Mir ging es sehr schlecht. Aber ich wollte, dass es mir wieder gut geht wegen meines Sohnes." Sie habe die Herausforderung angenommen und sich selbst motiviert. Wenn sie einen Kaiserschnitt überstehen könne, dann schaffe sie das auch, meinte die Sängerin.

Anzeige

Instagram / meghan_trainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Anzeige

Instagram / darylsabara Daryl Sabara und Meghan Trainor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de