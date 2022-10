Meghan Trainers Sohn macht sie zu einem besseren Menschen

Sie kann sich ein Leben ohne Kind gar nicht mehr vorstellen! Im Februar 2021 ist Sängerin Meghan Trainor (28) und ihr Mann Daryl Sabara (30) zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem teilt die "All About That Bass"-Interpretin immer mal wieder Einblicke aus ihrem Leben als Mutter. Dass sie in ihrer neuen Rolle total aufgeht, betonte sie jetzt in einem Interview: Ihr Sohn macht Meghan zu einem besseren Menschen!

Im Interview mit der Show Today gibt die 28-Jährige zu, dass ihr Sohnemann sie positiv beeinflusst. "Ich werde einfach die beste Version meiner selbst für mein Kind sein", verrät sie und fügt hinzu: "Er ist der Grund dafür, dass ich jede Herausforderung annehme, die mir möglich ist." Seit der Geburt ihres kleinen Mannes hat Meghan auch schon ordentlich an sich gearbeitet – sie hat mittlerweile 27 Kilo abgenommen und fühlt sich ziemlich gesund.

Ihr Sohn soll aber nicht das letzte Kind für die Musikerin und ihren Mann sein. In einem früheren Interview mit der Radioshow "Nova's Smallzy's Surgery" sprach Meghan davon, dass sie sich noch ganz viele Kids haben möchte – und das auch schon ganz bald. "Ich setze auf Zwillinge, ich will eine ganze Schar. Wir sind den ganzen Oktober über in Australien und ich versuche, dort schwanger zu werden", erzählte sie ganz unverblümt.

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Sohn Riley

Instagram / meghantrainor Daryl Sabara und Meghan Trainor mit ihrem Sohn

Getty Images Meghan Trainor, Oktober 2019

