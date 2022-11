Fans verstört: "Conjuring" ist North Wests (9) Lieblingsfilm

North West (9) hat einen TikTok-Beitrag mit ungewöhnlichem Geständnis hochgeladen. Die kleine Tochter von Kim Kardashian (42) und deren Ex-Mann Kanye West (45) teilt sich mit ihrer Mutter einen gemeinsamen TikTok-Account, auf dem jedoch hauptsächlich die 9-Jährige zu sehen ist. Unter vielen anderen kuriosen Videos fiel am vergangenen Sonntag eins besonders auf: In einem kurzen Clip erzählt North, dass ihr Lieblingsfilm ein Horrorfilm ist!

Dass die Minderjährige Videos auf der Social-Media-Plattform hochlädt, soll bei Kim und Kanye immer wieder für Streitereien sorgen. Die Unternehmerin behauptete, ihre Tochter würde die App nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Dennoch hatte das Mädchen am vergangenen Sonntag die Möglichkeit, ein Video zu posten, in dem sie behauptete, dass ihr Lieblingsfilm der Thrillerstreifen "Conjuring – Die Heimsuchung" sei. In wenigen Stunden erhielt das Video mehrere 100.000 Aufrufe. Aussagen der amerikanischen Zeitschrift MailOnline zufolge hatte Kanye zuvor versucht, seiner Tochter die App zu verbieten. Wollte North mit diesem Video also ihre Eltern ärgern?

In jedem Fall ist nicht bekannt, ob die Tochter des Celebrity-Paars den Film wirklich geschaut hat oder nicht. Das Video scheint mittlerweile auch wieder von der Plattform TikTok gelöscht worden zu sein. Ob sich diese Handlung auf das zukünftige Social-Media-Verhalten der 9-Jährigen auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / krisjenner Kanye und North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

Instagram / richieakiva Kim Kardashian, Kanye West und North West, Gedenkshow von Virgil Abloh

