Ist Emily Ratajkowski etwa Pete Davidsons neuste Eroberung?

Hat Pete Davidson (28) etwa schon eine neue Flamme? Der Komiker ist mittlerweile bekannt dafür, immer wieder sehr begehrte Promifrauen zu verzaubern. Neben Phoebe Dynevor (27), Kaia Gerber oder Kate Beckinsale (49) zählt auch Ariana Grande (29) zu seinen Verflossenen. Zuletzt hatte seine mittlerweile gescheiterte Beziehung mit Realitystar Kim Kardashian (42) für viel Wirbel gesorgt. Angeblich soll der Saturday Night Live- Star jetzt das Model Emily Ratajkowski (31) um den Finger gewickelt haben!

Obwohl Emily sehr gut mit Petes Ex Kim befreundet ist, wurde sie angeblich beim Turteln mit dem Schauspieler gesehen. Der Promi-Klatsch-Instagram-Kanal Deuxmoi, veröffentlichte eine Nachricht, in welcher behauptet wurde, dass die beiden auf einem Date in Brooklyn waren. Dabei sollen sie Händchen gehalten haben und der New Yorker konnte angeblich nicht die Finger von der 31-Jährigen lassen.

Bereits vergangenes Jahr hatte die Britin zugegeben, dass sie Pete durchaus attraktiv finde und die Damenwelt verstehe. In der TV-Show "Late Night With Seth Meyers" hatte sie verraten, dass seine Größe und seine charmante Art anziehend seien. Weiterhin hatte die "Gone Girl"-Schauspielerin erklärt: "Er ist verletzlich. Er ist reizend. Sein Nagellack ist toll. Er sieht gut aus!"

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und Kim Kardashian

Getty Images Emily Ratajkowski im Oktober 2022 in Paris

