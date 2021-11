Was ist Pete Davidsons (28) Datinggeheimnis? Der Comedian konnte in den vergangenen Jahren zahlreiche schöne Frauen erobern: Nach Ariana Grande (28) datete der New Yorker unter anderem Phoebe Dynevor (26), Kaia Gerber (20) oder auch Kate Beckinsale (48). Aktuell soll sich zwischen dem 28-Jährigen und Kim Kardashian (41) etwas anbahnen. Doch wie schafft Pete es, dass sich so viele Traumfrauen in ihn vergucken? Seine Bekannte Emily Ratajkowski (30) scheint dieses Geheimnis nun zu lüften!

In der TV-Show Late Night With Seth Meyers plauderte das Model aus dem Nähkästchen. Wie die Schönheit erklärte, sei an Pete unter anderem seine Größe anziehend – zudem sei er sehr charmant. "Er ist verletzlich. Er ist reizend. Sein Nagellack ist toll. Er sieht gut aus!", schilderte Emily. Zudem habe der Komiker eine gute Beziehung zu seiner Mutter, was viele Frauen sehr schätzen würden.

Doch wie denkt Pete selbst überhaupt über seinen Charme? In einem Interview mit Paper verriet er, seine Partnerinnen stets wie Prinzessinnen zu behandeln: "Wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist, solltest du dieser Person das Gefühl geben, so besonders wie möglich zu sein!"

Anzeige

ActionPress Phoebe Dynevor und Pete Davidson in London im Juli 2021

Anzeige

Getty Images Model Emily Ratajkowski bei einem Event im September 2021

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de