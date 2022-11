Jennifer Aniston trauert: Ihr geliebter Vater ist gestorben

Jennifer Aniston (53) weint! Ihr geliebter Vater John ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Er war genauso wie seine Tochter im TV-Business tätig und erlangte vor allem wegen seines Mitwirkens in der Daily "Zeit der Sehnsucht" große Bekanntheit. Erst im Sommer rühmte Jennifer ihren Papa in einer ergreifenden Rede bei den Emmy Awards, wo er für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden war. Jetzt lässt sie die Welt an ihrem Verlust teilhaben!

Am Montag teilte Jennifer eine Reihe von gemeinsamen Schnappschüssen mit ihrem Papa auf Instagram. Die Bilder zeigen die beiden während unbeschwerter Momente im Verlauf der Jahre. Mit den Worten: "Süßer Papa... John Anthony Aniston. Du warst einer der schönsten Menschen, die ich je gekannt habe. Ich bin so dankbar, dass du in Frieden und ohne Schmerz in den Himmel aufgestiegen bist", trauert die Friends-Darstellerin. "Ich werde dich bis ans Ende aller Tage lieben", fügte sie hinzu.

Promi-Freunde reagierten unter dem Beitrag der 53-Jährigen und sprachen ihr tiefes Mitgefühl aus. Naomi Watts (54) teilte ihrer Freundin mit: "Ich sende dir ganz viel Liebe." Auch Helena Christensen (53) zeigte Jennifer, dass sie ihre Trauer nicht allein bewältigen muss. "Er sieht so wundervoll aus. Er hatte so zart lächelnde Augen, die dir so viel Liebe gegeben haben", ist sie sich sicher.

